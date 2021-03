Afp y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 28 de marzo de 2021

Sakhir. Max Verstappen logró al mando de Red Bull la primera posición de privilegio del año en la Fórmula 1, por delante de Lewis Hamilton (Mercedes), en la calificación para el Gran Premio de Baréin, donde el mexicano Sergio Pérez fue una de las grandes decepciones, pues un error de pista en la Q2, en su oportunidad de vuelta rápida, lo dejó fuera de los top-10 y largará undécimo este domingo.

No fue la clasificación esperada, no pude hacer la vuelta que tenía planeada, pero cada kilómetro en el auto me ayuda muchísimo a entenderlo mejor. Tiene un estilo de manejo muy peculiar. Hay que ser pacientes , dijo Pérez, debutante en la escudería austriaca.

Tuvimos muchos problemas con el tráfico y estuve fuera de posición, y así sucesivamente, pero son cosas que tenemos que ir resolviendo. Ha sido un fin de semana difícil , añadió Checo, quien no criticó la decisión de su equipo de enviarlo al intento con neumáticos medios nuevos, pues son con los que debe arrancar la carrera.

Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo, tampoco tuvo un buen inicio como nuevo volante del equipo Aston Martin –antes Racing Point–; el alemán no superó la Q1 y saldrá desde el puesto 18 en la parrilla de 20 pilotos.