El Tricolor apenas estudiaba al rival cuando los galeses tocaron por primera vez el balón y sorprendieron con un latigazo en una polémica jugada por un supuesto fuera de lugar no marcado.

Desde septiembre de 2019, los mexicanos no habían sufrido una derrota, pero ahora se vieron incómodos sin poder encontrar claridad en el ataque ante un plantel de Gales que fue defensivo, se paseó en la cancha y sólo le bastaron un par de toques para llevarse el triunfo.

Poco después, los tricolores se acercaron con una jugada de pared entre Orbelín Pineda y Luis Rodríguez, quien mandó un tiro que pasó por un costado del arco.

El complemento se disputó con la misma tónica. Aunque el Tri mantenía el balón bajo su dominio, jamás pudo ser eficaz a la ofensiva, mientras el rival cortaba con facilidad los ataques.

Desconcertado, Gerardo Martino movió sus piezas y mandó a la cancha a Rodolfo Pizarro (61), Jonathan dos Santos (78) y Diego Lainez (83), pero ni siquiera los cambios sirvieron para que la selección mexicana despertara.

Gales se mantuvo todo el tiempo con tranquilidad y sólo dio minutos de juego a su estrella Gareth Bale (80) en el tramo final, aunque tampoco se esforzaron lo suficiente para llegar de nuevo a las redes.

El aprendizaje de hoy (ayer) es la paciencia que debemos tener ante rivales que juegan con posición defensiva y así es ahora en la mayoría de las selecciones , dijo el Tata Martino al término del duelo.

Aseguró que el gol no debió ser, pues estaba precedido por un fuera de lugar , aunque sostuvo que no fuimos avasallados, jugamos como quisimos, pero no lo hicimos bien .

Dejó claro que no le preocupa buscar un centro delantero pa-ra cubrir a Jiménez, quien se recupera de una lesión en el cráneo, al señalar que tiene a Henry Martín y Alan Pulido, pero debido a molestias no pudieron estar en el campo.

México continuará su gira por Europa cuando enfrente el martes a Costa Rica, en Austria, mientras Gales recibirá a República Checa en la eliminatoria rumbo a Qatar.