No obstante, dijo que el Consejo Técnico analizó el planteamiento y determinó que en virtud de que ese problema no se presenta en el personal académico de esta facultad, nos manifestáramos solidarios con los docentes, pero que no aceptáramos entrar en paro .

En la Facultad de Ingeniería, el Consejo Técnico llamó a que se reanuden las actividades académicas a partir del 5 de abril, al regresar de vacaciones. La Facultad de Economía señaló que en la primera semana hábil de abril entregará un informe sobre los pagos a los docentes afectados y subrayó que una vez que se resuelva el problema no habrá razón para continuar interrumpiendo el semestre . En la FES Aragón el paro se convocó por siete días, por lo que concluiría en la primera semana de abril, al igual que en Iztacala.