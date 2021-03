Carolina Gómez y Laura Poy

Muchos han sido los llamados del gobierno a no vacacionar en Semana Santa, debido al Covid-19, pero eso no detiene a los viajeros. Los argumentos varían: si me toca, me toca ; estamos tomando todas las medidas sanitarias y hasta ya nos dio, tenemos anticuerpos . Otros omiten dar razones, porque consideran que tienen derecho a salir, porque se lo ganaron, después de tanto encierro .

En un recorrido de este medio por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se observó un incremento de usuarios, y aunque se siguen medidas preventivas, como el uso de cubrebocas y algunos portan careta, hay toma de temperatura y uso de desinfectantes, no hay sana distancia y al paso de las horas se incrementa el aforo.