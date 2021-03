E

n ocasión del pasado aniversario de la expropiación petrolera, tuve oportunidad de leer un artículo que me pareció del mayor interés para comprender algunos sucesos relacionados con el nuevo gobierno de Estados Unidos. El documento fue escrito por mi amigo Miguel Ángel Sánchez de Armas, por lo que le pedí me permita reproducirlo en mi colaboración de La Jornada:

“La expropiación de la industria petrolera del 18 de marzo de 1938, asestada por el gobierno de un país periférico y dependiente, en contra de las naves insignia del imperialismo planetario, desencadenó una onda expansiva que alborotó mercados financieros, círculos diplomáticos y medios de comunicación de un mundo que se aprestaba a la guerra.

“Los medios de Estados Unidos y de Gran Bretaña dedicaron amplios espacios al lance. Reseñaron puntualmente el insólito espectáculo de una nación tercermundista enfrentada al poder de los consorcios petroleros. Muchos periódicos fueron artillería pesada en la guerra de propaganda contra el gobierno de Lázaro Cárdenas.

“El grueso de la información se originaba en Nueva York, Washington, Los Ángeles y Londres, con datos servidos por la Standard Oil y demás empresas expropiadas. El diario yanqui que cubrió el evento de manera más directa, consistente y sistemática fue The New York Times a través de su corresponsal Frank L. Kluckhohn, sus notas eran frecuentemente retomadas por otros medios. No faltaron los ‘enviados especiales’ a la escena del crimen. Anita Brenner, del New York Times; Betty Kirk, del Christian Science Monitor; Adamatios Theophilus, de Los Angeles Times, entre otros, desembarcaron en el Valle del Anáhuac. Diez días después de la expropiación, The New York Times publicó una nota dando cuenta de la visita del California Press a México y su recorrido por el país. La nota fue: ‘El misterio de la expropiación es saber si México va a conseguir el dinero para pagar por las propiedades confiscadas’. Si bien no se registraron casos de violencia durante la recuperación de las instalaciones petroleras, algunos incidentes se desproporcionaron para dar la idea de una persecución como la que sufrieron los extranjeros durante el alzamiento de los bóxer en China, a principios de siglo.

“El supuesto incidente fue reproducido por otros diarios y se generó un ambiente de alarma. Pero en los informes de la embajada gringa los involucrados aclararon que el ‘enfrentamiento’ había sido una discusión sobre los tiempos y la forma en que las oficinas debían ser entregadas a los representantes del sindicato. Ni el New York Times ni Kluckhohn aclararon posteriormente la información. Otro tema inducido para alarmar a los públicos anglosajones fue la venta de petróleo mexicano al Eje, a la que Cárdenas se vio obligado por el boicot de las petroleras al aceite mexicano después de la expropiación. No se aludía a los negocios de la Standard Oil con esos mismos países, quienes habían gravitado en la esfera de influencia del fascismo. Fue hasta después de Pearl Harbor (1941), cuando Washington tomó acciones contra la Standard por escamotear carburantes a las fuerzas armadas mientras entregaba combustible a los submarinos y aviones alemanes. Otro tema que no fue incorporado con el valor informativo, que sin duda tenía, fue la reiterada promesa del gobierno cardenista de que las empresas serían compensadas de manera justa y equitativa conforme a la ley mexicana. Lo que se publicaba eran informaciones sesgadas. Las empresas tasaban en 450 millones de dólares instalaciones cuyo valor ­desde 1935 el Departamento de Comercio de Estados Unidos había estimado en 69 millones de dólares.