D

esde que detuvieron al líder de la secta en Puerto Vallarta, me he preguntado por qué si en Estados Unidos sus creyentes gravitaban en torno al cine y la televisión, en México eran los políticos. Creo que revela una idea del quehacer político como éxito personal. Si atendemos a su geografía, la secta de Keith Raniere comienza en el cliché de la élite, el Planetario Alfa de San Pedro Garza García, Nuevo Léon, el 8 y 9 de septiembre de 2001. Atrae porque es una forma de lo exclusivo, de un presunto saber supuestamente científico sobre tu potencial y, sobre todo, porque es una manera de establecer conexiones. Es la política como autorrealización personal, como club VIP, es decir, como despolitización.

Cuando miramos al hijo del ex presidente Salinas de Gortari recibiendo una regañada del gurú porque su familia saqueó a su país y, luego, lo vemos bailar en su cumpleaños, no podemos sino asumir que pensaba llegar a la Presidencia de México como una forma de la autoayuda. Pero en los casos de la hija del dueño del diario Reforma –que donó el calabozo en Waterford para que las víctimas fueran herradas y los equipos para medir la actividad cerebral de sus miembros–, las esposas del ex secretario de Hacienda de Peña Nieto o del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, o la ex presidenta municipal de Escobedo, Clara Luz Flores –hoy candidata por Morena al gobierno de Nuevo León– o incluso de la dueña de la compañía de espectáculos detrás de las celebraciones del Bicentenario 2010 o de las ceremonias de Juegos Panamericanos y Centroamericanos en la Guadalajara de Emilio González Márquez y el Veracruz de Javier Duarte, Ánima Inc., hay una intención de someterse a la persuasión coercitiva a cambio de un nuevo Yo para llevar.