Los tiempos ahora pasan más rápido y no hemos tenido que esperar décadas para que criminales como Franco, Pinochet o los militares argentinos se fueran a la goma. En menos de un año y medio la tortilla se dio la vuelta y la tal Áñez fue a dar al tanque con méritos más que suficientes y el sufragio general de Bolivia regresó al gobierno a quienes legítimamente lo tenían…

Me dirán que no es cristiano regodearse con el mal ajeno. No me importa. Que tales rufianes, con toda y la soberbia de que hicieron gala en noviembre de 2019, estén ahora entre rejas, no deja de darme mucho gusto, aunque quizá lo que más me satisface es que la gesta diplomática mexicana de hace poco más de un año se vea ahora gratificada con el hecho de que, en buena medida gracias a ella, la vida boliviana haya regresado a su cauce y que, bajo la jefatura de Marcelo Ebrard, México se vuelva a poner medallas en materia de política internacional.

Pienso que también su antecesor Bernardo Sepúlveda, e igual sería el caso de Rosario Green y de Jorge Castañeda (el bueno), si vivieran, ve con satisfacción que nuestro país vuelva a transitar por esa senda de dignidad por la que acostumbraba a hacerlo antaño.

In memoriam Alfonso de Rosenzweig