Ex senador y actual alcalde con licencia, el profesor Morón precisó que el consejero Rivera Velázquez estuvo casado con una hermana de Cristóbal Arias y sigue siendo una gente muy cercana a él, por lo que lo ético habría sido no intervenir en su caso.

Raúl Morón consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE), que un día antes decidió, por votación dividida, retirar su candidatura al gobierno de Michoacán, con el argumento de que no presentó el informe de sus gastos de precampaña, sólo viene a demostrar que ese organismo dejó de ser el árbitro electoral para jugar de plano contra Morena y frenar la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

▲ El aspirante a gobernador está en la CDMX para preparar el recurso que presentará en el Tribunal Electoral. Foto Guillermo Sologuren

Sin embargo, enfatizó, no es un hecho aislado, lo que el INE hizo en su contra y la de una treintena de morenistas forma parte de una estrategia clara del conservadurismo, que hace uso de todos los espacios que tiene para frenar la Cuarta Transformación, a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador .

No es casualidad, estimó, que se retire la candidatura en estados donde la ventaja de Morena es muy grande. Estamos muy preocupados porque es un atentado contra la democracia, no es algo personal sino toda una ofensiva de la derecha, de la que forman parte algunos de los integrantes del INE .

Los argumentos que esgrimieron los consejeros, consideró, no tenían ningún sustento. De entrada, dijo, la obligación de presentar informes de precampaña o campaña es de los partidos, no de los candidatos, pero además de ello, en el caso de Morena no hubo precampaña.