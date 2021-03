Héctor Briseño y De la Redacción

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 27 de marzo de 2021, p. 5

Félix Salgado Macedonio continuó sus actividades proselitistas en los municipios de la región de Costa Grande: Benito Juárez, Tecpan de Galeana y Coyuca de Benítez.

En Tecpan, el político guerrerense expresó ante cientos de simpatizantes que al tomar la decisión de retirarle la candidatura, el Instituto Nacional Electoral (INE) se coloca a favor de la mafia del poder e intereses oscuros.

Señaló que es un atentado a la democracia, el INE es árbitro, no jugador, no juez; es un árbitro que debe ser confiable, que debe regular la campaña, ponerse en medio, no ponerse en favor de nadie; lo que está haciendo el INE es colocarse a favor de la mafia, hay intereses oscuros que están moviendo todo esto para que no lleguemos a la democracia en Guerrero .

Enfatizó que tenemos la esperanza de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos devuelva la candidatura, que respete la voluntad del pueblo de Guerrero, si no hay institución que respete, el pueblo la vamos a hacer respetar .

En Acapulco, en tanto, militantes de Morena y simpatizantes de Salgado Macedonio se manifestaron en el asta bandera, frente al parque Papagayo, en la avenida Costera, para expresar su molestia contra el INE por la decisión de retirar la candidatura a su candidato a gobernador.