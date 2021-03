Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 27 de marzo de 2021, p. 5

Al advertir que el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha convertido en el supremo poder conservador , el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el retiro de candidaturas es parte de un juego sucio y un atentado a la democracia .

Equiparó la reciente decisión del INE –en perjuicio de abanderados de Morena– con episodios del pasado, cuando por intereses de los malandros de cuello blanco se pisotea la democracia y, por instrucciones de los jefes políticos o de los presidentes de la República, las autoridades niegan candidaturas con pretextos o las otorgan a quienes no cumplen con los requisitos.

Cuando se le preguntó por la afectación a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, aspirantes a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, no así de candidatos del PRI o del PAN, el mandatario respondió: sí, es extraño, porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican .

En conferencia de prensa mencionó dos casos: cuando recurrió a Juanito para que la izquierda ganara la delegación Iztapalapa y luego declinara en favor de Clara Brugada, a quien le habían negado el registro, yo no sé si porque les sacó la lengua o porque les caía mal o porque no informó adecuadamente .