Las imágenes tomadas por Teodulfo no dejan lugar a dudas, pues filmó con claridad el lugar de donde salió el proyectil y, como pudo, recogió dos cilindros de gas lacrimógeno que son prueba irrefutable de que la policía federal estaba usando ese tipo de armas ilegales para reprimir a los manifestantes , explica el colectivo Huellas de la Memoria.

Teodulfo Torres Soriano El tío, no sólo lo vio todo, también lo filmó. Estaba justo a un lado de su amigo Kuy cuando empezó la represión ordenada por un gobierno que anunciaba así cómo serían los siguientes seis años. Les dieron con todo a los manifestantes, les lanzaron proyectiles de gases lacrimógenos y balas de goma y una de ellas atravesó el ojo del activista y director teatral, quien cayó en coma y falleció 13 meses después.

El Tío fue citado a declarar por la PGR a partir del 21 de marzo. Ahí presentaría las pruebas de la ejecución de su amigo, pero el 23 de marzo no regresó a su casa. Han pasado ocho años desde entonces y lo que no resolvió el gobierno de Peña Nieto (directamente culpable), tampoco se ha solucionado en los dos años de la actual administración.

En 2019 la familia fue recibida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, quien turnó el caso a funcionarios que literalmente se desentendieron. Nos preocupan los pactos de impunidad vigentes , advierte la familia.

Teodulfo Torres no estuvo en el lugar equivocado aquel primero de diciembre de 2012. Antes acompañó a los zapatistas en Chiapas, al movimiento magisterial de la APPO, la lucha de Atenco, entre otras causas. No podía no protestar por la llegada al poder del priísta Peña Nieto, igual que su inseparable amigo Kuy Kendall. Una desaparición forzada y una ejecución extrajudicial es lo que debe investigarse.

desinformémonos.org

losylasdeabajo@yahoo.com.mx