Ap

Periódico La Jornada

Sábado 27 de marzo de 2021, p. 23

La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, admitió ayer que cometió un error al reconocer el mandato de su predecesora, Jeanine Áñez, como constitucional. Esto ocurre cuando la ex mandataria permanece en prisión desde hace casi dos semanas por su papel en el golpe de Estado ejecutado en 2019 contra el ex presidente Evo Morales del partido Movimiento al Socialismo (MAS), al que pertenece Arce.

El año pasado, cuando aún era candidato a la presidencia, una televisora le consultó sobre el tema y ésa fue su respuesta. Sin embargo, ahora acusa a Áñez de haber instaurado un gobierno de facto y de formar parte de un golpe de Estado.