Para el fundador del Partido de los Trabajadores, Bolsonaro debería reunirse con científicos, médicos, gobernadores y ministros de Salud para poner en marcha un plan para derrotar al Covid .

Bolsonaro, aunque use cubrebocas, no se toma en serio al Covid , insistió Lula, y fundamentó: No cree en las vacunas, gastó una fortuna en un medicamento llamado hidroxicloroquina, aunque está demostrado que no servía .

El líder izquierdista instó: Si tuviera un poco de grandeza, (el presidente) debería pedir perdón a las familias de los 300 mil muertos por coronavirus y a los millones de infectados .

Consultado a propósito de estas declaraciones, Michael Ryan, director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, dijo: Independientemente de la perspectiva ideológica, la mayoría de los líderes están tratando de hacer lo mejor para su gente. No siempre lo hacen a la perfección .

Pese a la gravedad de la crisis sanitaria, la Policía Federal informó que investiga denuncias de que un grupo de políticos y empresarios de Minas Gerais, en el sudeste del país sudamericano, habría importado e inoculado ilegalmente dosis de la vacuna Pfizer.