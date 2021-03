Jesús Estrada

Sábado 27 de marzo de 2021, p. 26

Chihuahua, Chih., La audiencia de imputación contra María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, que se inició al mediodía del jueves, continuó ayer, por una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) que la relaciona con la llamada nómina secreta del ex gobernador César Duarte Jáquez.

La lectura del expediente contra la ex diputada local y los ex legisladores Rodrigo de la Rosa Ramírez, del PRI, y María Ávila Serna, del Partido Verde, ex integrantes de la 64 Legislatura local durante el gobierno de Duarte Jáquez (2010-2016) siguió la noche de ayer.

El Ministerio Público de la FGE formuló cargos por cohecho contra María Eugenia Campos y los ex legisladores por actos cometidos durante 2014 y 2015, cuando recibieron compensaciones de César Duarte por más de 15.6 millones de pesos, a cambio de respaldar la aprobación de temas hacendarios y cuentas públicas en el Congreso estatal.

La abanderada panista y De la Rosa comparecen desde el jueves ante el Tribunal de Control del Poder Judicial del estado, y siguen por videoconferencia la audiencia de formulación de cargos.

Campos Galván, entonces lideresa parlamentaria del PAN junto con el ex diputado panista César Jauregui Moreno, habría recibido 7 millones de pesos mediante 27 pagos y un millón 180 mil pesos en efectivo, además de 20 mil pesos como pago a su tarjeta de crédito y un millón 67 mil 200 pesos para Manuel Campos Galván, hermano de María Eugenia, mediante 19 transferencias y depósitos bancarios.