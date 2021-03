Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 27 de marzo de 2021, p. a10

Después de haber tomado uno de los cursos con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), la goleadora del América Daniela Espinosa dijo que las y los futbolistas pueden ser agentes de cambio para erradicar los diferentes tipos de discriminación en la sociedad.

Tenemos una imagen pública, representamos a un club y debemos tener valores, antes que jugadores somos seres humanos y sería un plus poder hacer algo ante esas situaciones. No me pesaría transmitirle a otras personas algo positivo, incluso yo desco-nocía ciertos tipos de discriminación , indicó en entrevista.

La directiva de las Águilas se acercó a la Conavim luego de que las jugadoras Jana Gutiérrez y Selene Varela recibieron amenazas de muerte en redes sociales. Así, aplicaron un protocolo de prevención y seguridad para las futbolistas, pero también acordaron realizar con los equipos femenil y varonil talle-res de sensibilización ante la violencia de género.

No obstante, Espinosa reveló que uno de los cursos se ha enfocado en explicar todo tipo de discriminación y las maneras de prevenirla.

“Últimamente el tema se ha enfocado en las mujeres, pero somos una sociedad compuesta por varios elementos y debemos preocuparnos por todo, somos seres humanos y nadie merece ser discriminado de ninguna manera.