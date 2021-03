▲ Yon de Luisa (centro), presidente de la FMF, asistió ayer a la presentación del programa del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que estuvo encabezado por Carlos Padilla, titular del COM, así como Mauricio Sulaimán, dirigente del CMB. Foto CMB

De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 27 de marzo de 2021

Mientras los aficionados persisten en lanzar el grito homofóbico ¡ehhh, puto! , la FIFA mandó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) una advertencia que pone en riesgo de una sanción a la selección mayor, así como al conjunto tricolor Sub-23, que disputa el preolímpico de Guadalajara.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, explicó que si bien no hay riesgo de quedar descalificados o perder puntos en el preolímpico, sí existe la posibilidad de cerrar al público, de nueva cuenta, los partidos que dispute la selección en el certamen camino a Tokio.

No tiene que ver con la calificación. Existe el riesgo de jugarse a puerta cerrada. Si ganamos la semifinal sería lamentable jugar sin público. En este caso particular no, pero más adelante sí (corremos riesgo de castigo) , detalló De Luisa.

Ahora trabajamos de la mano con la Concacaf y FIFA. Si esto no lo paramos en próximas competencias, corremos riesgos de ser castigados sin participar en torneos internacionales. Eso no lo debemos ni pensar , agregó.

Después de haber recibido varias multas por parte de la FIFA, la FMF implementó hace dos años una campaña para erradicar el grito tanto en los partidos de la selección mexicana como de la Liga Mx. Si bien el controversial alarido había desaparecido en varios encuentros, ahora con el retorno de la afición a algunos estadios también reapareció en las gradas este acto homofóbico.

En la fase de grupos del preolímpico de Guadalajara se escuchó el alarido en los partidos contra República Dominicana y Estados Unidos. Ante esta situación, la FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra México, aseguró el portal Espn.

No obstante, Yon de Luisa aseguró que trabajan para erradicar el grito lo antes posible y expresó su confianza en que desaparecerá para el duelo de semifinales ante Canadá.