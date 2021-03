E

l pasado 17 de marzo, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una serie de señalamientos en torno a las posturas de incumplimiento que han asumido dos mineras canadienses frente a sus obligaciones sociales y fiscales, y advirtió que de persistir en el desacato de las leyes mexicanas el gobierno federal podría retirarles las concesiones.

Según el Presidente, esta situación no es general , pues se trata sólo de dos casos entre cien empresas mineras que trabajan en México bajo supuestos esquemas de responsabilidad empresarial, lo que en la visión del mandatario se traduce en pago de impuestos, pago justo a los trabajadores mineros y, en último lugar, en el cuidado del ambiente.

Incomprensiblemente, AMLO puso como ejemplo de presuntas buenas prácticas a la minera estadunidense Newmont-Peñasquito en Mazapil, que hasta 2019 fue propiedad de la canadiense Goldcorp: Hay empresas que son ejemplares, [es el caso de] la minera de Mazapil, en Zacatecas, que le paga bien a los trabajadores, que ayuda a las comunidades, que cuida el medio ambiente, que no se destruya el territorio . Y pidió que todas las mineras canadienses que trabajan en México hagan lo mismo que hacen en Canadá, no queremos que hagan más que eso, que paguen impuestos como pagan en Canadá, que traten bien a los trabajadores, como sucede en Canadá, y que cuiden el ambiente, que no destruyan el territorio, como están obligados a hacer en Canadá .

Si bien es de valorar que, por primera vez, un presidente mexicano se atreve a señalar los abusos y prepotencias de dos mineras canadienses en activo, lo cierto es que también queda en evidencia que AMLO mantiene una idea equivocada respecto de lo que representa la megaminería, particularmente la canadiense. Lo mismo podemos decir del concepto que guarda sobre Canadá como país que exige a sus mineras cuidar el ambiente en territorio canadiense.

Hemos mostrado en otras ocasiones las evidencias sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos que han perpetrado empresas mineras canadienses contra poblaciones, principalmente pueblos originarios, que en Canadá han experimentado la llegada de la megaminería a sus territorios, sobre todo proyectos de tajo a cielo abierto para extracción de metales preciosos.