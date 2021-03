Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 26 de marzo de 2021, p. 9

Datos obtenidos por autoridades mexicanas y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) señalan que cárteles mexicanos han enviado a cocineros capacitados a entrenar a miembros de organizaciones dedicadas a la producción de drogas sintéticas a otras naciones, afirmó Raúl Martín del Campo, representante del organismo en entrevista con La Jornada.

El funcionario explicó que la participación de los narcotraficantes mexicanos en el entrenamiento de otros grupos delictivos que operan en zonas como Europa, Asia o Sudamérica se puso al descubierto con las declaraciones que han obtenido las autoridades locales al momento de capturar a los involucrados.

Sube consumo en viejitos

Antes, durante la presentación del Informe 2020 de esa institución, se dio a conocer que una de las consecuencias de la pandemia de Covid-19 ha sido el alza en el consumo de drogas entre la población adulta.

En tanto, Carmen Fernández, titular de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), señaló que los adultos mayores son una población que no está visible, no nada más en el consumo, no está visible en muchos de los servicios que son necesarios, considerando que son 15 millones ahora y para 2030, según la previsión del Inegi, serán 20 millones, que reflejará un consumo crónico, que vengan con más comorbilidad.