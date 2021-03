Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 26 de marzo de 2021, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la existencia de una estrategia política para que la Cuarta Transformación no tenga mayoría en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados. Confió en que el INE recapacite , no se sume a dicha estrategia y deje de hacerse ‘de la vista gorda’ ante los fraudes porque la historia muestra que no ha sido imparcial”, sostuvo.

En la conferencia matutina, realizada en Campeche, informó que la de este fin de semana será su última gira de trabajo, para respetar la veda electoral. El martes próximo dará en Palacio Nacional el informe trimestral de gobierno y de miércoles a domingo tomará descanso.

Comentó que durante el periodo de campañas electorales sólo tendrá reuniones con funcionarios para revisar proyectos pero todo a puerta cerrada , sin prensa ni ciudadanos.

Luego le preguntaron sobre el reciente acuerdo del INE para evitar, acorde con el organismo, la sobrerrepresentación, y del juicio político que pide Morena en contra del consejero presidente, Lorenzo Córdova.