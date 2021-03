u extenso nombre ya advertía la clase de enredo verbal que lo convertiría en un dominador de la labia . El acta de nacimiento especificaba que Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo vio la primera luz en la capital del país el 19 de septiembre de 1915. Germán y familia se movieron a Ciudad Juárez, lo que lo aproximó a la frontera, al inglés y a la colisión híbrida de la cultura en ambos costados de la línea . Tenía 12 años y absorbió todo lo que no podía en los salones de clase, que no fueron su fuerte. Fue barrendero y trabajó en una radiodifusora pegando etiquetas, antes de tomar el micrófono como locutor con lo que ganó su primer apodo: Topillo Tapas. La radio lo hizo figura, condujo su propia emisión llamada El barco de la ilusión y desarrolló las herramientas de lenguaje que lo pondrían en el set cinematográfico, las disqueras o los estudios de doblaje. Más tarde también le dijeron La Chiva o El Pachuco de Oro, pero se quedaría con el nombre inmortal de Tin Tan, quizá, como decía en canciones y películas, porque en él todo es música .

▲ Ilustración Manjarrez / @Flores Manjarrez. Instagram: Manjarrez_art

El cómico tuvo particular presencia en escenas o tramas deportivas sacudido por trompones de boxeo en ¡Ay amor… cómo me has puesto! (Gilberto Martínez Solares, 1951), El revoltoso (Gilberto Martínez Solares, 1951), y El sultán descalzo (Gilberto Martínez Solares, 1956); mientras lanzó y bateó en los diamantes beisboleros de No me defiendas compadre (1949), y El mariachi desconocido (Tin Tan en La Habana, Gilberto Martínez Solares, 1952); fue el tremendo pedalista Cleto García en El campeón ciclista (Fernando Cortés, 1956); conductor temerario junto a Adalberto Martínez Resortes en Pilotos de la muerte (Chano Urueta, 1961), y acompañó los clavados del campeón olímpico Joaquín Capilla en ¡Paso a la juventud...! (Gilberto Martínez Solares, 1958).

En la música, Tin Tan grabó en todos los géneros, con seriedad y con parodia, con adaptaciones melódicas y juegos lingüísticos, colocando clásicas de campeonato como Bonita, de Luis Arcaraz; Piel canela, de Bobby Capo, y, desde luego, Contigo, tema cumbre del compositor y guitarrista notable Claudio Estrada; ese tema sirvió para la célebre secuencia con borrachazo de grandes dimensiones coreográficas en el citado cult film nacional El Rey del barrio, cuando canta a Silvia Pinal en danza sin par subiendo y bajando escaleras en una vecindad, desembuchando melódico y anímico mensaje de amor entonando Tus besos se llegaron a recrear, aquí en mi boca …

Algo poco apreciado o poco conocido es que Tin Tan tuvo composiciones propias como Adela, El panadero (que hoy usan cualquier cantidad de repartidores panaderos con equipos de sonido ambulante en todo México), Prendan su veladora, El hijo pródigo y las geniales Cantando en el baño y La nuez. Hay dos temas vueltos de barrio por el cómico que siguen siendo muy divertidos: La barca de oro, original de Luis Martínez Serrano, y Ráscame aquí, su adaptación chusca de I Want to Hold Your Hand, de John Lennon y Paul McCartney, que fue un gran éxito Beatle, puesto aquí como ingeniosa relectura de conversión lírica que define muy bien su avezada inventiva.

En La vida inédita de Tin Tan (Editorial Planeta, 2006), su hija, Rosalía Valdés, hace canto, crónica y mito del personaje paterno; de la estrella climática, de la figura que pudo trascender sus propios errores en un lastimoso declive, haciendo de segundón a las órdenes de los héroes populares del momento en el cómic y el ensogado como Chanoc y Blue Demon, pero que para la posteridad será siempre El Sultán descalzo, El Bello Durmiente, Simbad el Mareado o el Sansón al que le salen perrillas en lugar de perder los oclayos cuando le cortan el pelo.

José Andrés Niquet hizo un estupendo análisis del personaje y sus desmesuras verbales en el libro Tin Tan y su trompabulario. Germán Valdés, el genio y su ingenio (edición del autor y de Carlos Martín Estrada Monroy, 2013). Y, como para los ídolos los mitos y mitotes son prodigio de propagación volátil, a Tin Tan lo acompañan misterios y chismes, como que se negara a ser parte de la portada del álbum de The Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, como ícono latino ; o que dejó tesoros resguardados de material y riquezas en sus espacios de vida y esparcimiento acapulqueño cual vil Capitán Mantarraya (1970), película que dirigió como despedida del set (un proyecto que en principio sería un cortometraje). La cinta tardó cuatro años en estrenarse después de su rodaje, cuando se exhibió (en octubre de 1973), el cómico ya había fallecido.

Descarriado y enamorado, como la pasaba con Luis Aguilar en Locos peligrosos (Fernando Cortés, 1957), y viviendo dramas de arrabal con buena cara en Las aventuras de Pito Pérez (Juan Bustillo Oro, 1957), Tin Tan trascendió su tiempo para continuar vigente, como si los calendarios hubieran añejado sus grandes dotes en el celuloide, haciendo sólido su nicho de estrella perpetua.