i nuevo libro, Pobreza y florecimiento humano. Una perspectiva radical (UAZ-Itaca, 2020) fue presentado ayer en la UAZ por cuatro comentaristas. Hoy abordo la raíz central y parte sustancial del tronco de este libro. Se trata de mi tesis doctoral (2005) sustentada en el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS-Occidente): Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano . Lleva el siguiente epígrafe de mi cuño: La pobreza degrada y destruye, moral, social y biológicamente al más grande milagro cósmico: la vida humana . En ella desarrollé una visión de lo bueno. La tesis, en dos volúmenes, la convertí con leves cambios en libro igual de extenso que fue dictaminado positivamente en el CIESAS y en El Colegio de México en 2006. A pesar de los dictámenes positivos, mi autocrítica me hizo ver omisiones que juzgué imperdonables: estaban ausentes en el volumen I las teorías de las necesidades de Malinowsky, Agnes Heller, y de Ryan y Deci sobre las necesidades sicológicas básicas, cuyas obras empecé a trabajar después de presentar la tesis. Empezaba tal tarea cuando recibí invitación de Virginia García Acosta, directora general del CIESAS nacional, y de Jorge Alonso, editor de Desacatos. Revista de Antropología Social, para coordinar un número sobre los temas de mi tesis, experiencia enriquecedora que me llevó no sólo a “ampliar más la mirada” sino a proyectarla al futuro, pero que significó posponer la publicación del libro de la tesis. Por razones de espacio hoy presento sólo el propósito central original de la tesis, que sigue siendo válido para el nuevo libro. Expresa que el florecimiento es la brújula que debe guiarnos. Así expresé el propósito central de mis investigaciones en la tesis: