H

a subido de grado el enfrentamiento entre una porción de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), con Lorenzo Córdova Vianello como principal figura, y el Presidente de la República y Morena como partido.

A la hora de cerrar esta columna aún se discutía en sesión general del citado INE respecto a la cancelación del registro de decenas de aspirantes morenistas a diversos cargos. Ya antes se había decidido retirar tal registro a 27 aspirantes a puestos de elección popular, 25 de los cuales son de Morena y dos de las Redes Sociales Progresistas (https://bit.ly/3lRCJzO).

Por lo pronto, Raúl Morón Orozco, aspirante a gobernar Michoacán por parte de la organización obradorista, ya había sido descalificado, por omisiones en el reporte de gastos de precampaña. En cambio, Víctor Hugo Romo, un polémico personaje recién incorporado a Morena, procedente de las peores páginas del perredismo ya casi en desahucio, fue autorizado para seguir en busca de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. En lista de espera seguía el punto más candente de la sesión, referente a la candidatura al gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, luego que una comisión de estudio había dictaminado que el pleno del INE debería retirarle el registro.

A las pretensiones cancelatorias del INE se sucedieron declaraciones fuertes del poder obradorista. El jefe del Senado, Ricardo Monreal, dijo abiertamente que el INE se ha extralimitado y actúa contra el presidente López Obrador y su partido, Morena. El polémico candidato Salgado Macedonio advirtió en Zihuatanejo que el pueblo se movilizaría si se cancela su registro: no hay paso atrás (...) no vamos a permitir que hagan chapuza, que hagan transa. No lo vamos a permitir. El pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados, vamos a seguir luchando, el candidato no se raja y el pueblo menos (https://bit.ly/3riinko).