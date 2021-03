Nunca se vio que les importara gran cosa la población (sino para hacerse crecer ellos mismos) y todo lo hacían con sigilo, misterio y aire de grandeza, en parte para no ser cuestionados pero más, para no dar cuentas a nadie. No al menos con profundidad y detalle. Hasta que los cachaban, si es que pasaba. El precio que AMLO está pagando por la honradez y difusión tiene que ver con los cuestionamientos desde todos los flancos. Desde los más ignorantes y malintencionados, pasando por los propios beneficiarios de las políticas públicas, todos sienten que saben, pero no saben.

Ser transparente y honesto tiene costos muy altos ahora. Yo me pregunto qué habría pasado si Andrés Manuel López Obrador se hubiera manejado en materia de información tal y como lo hicieron los anteriores presidentes, que no eran luchadores sociales, los que no fueron elegidos porque los quisiéramos mucho, porque ni los conocíamos. Los prianes nos iban presentando unas fotitos de los elegidos miembros de su familia oligarca y no había opción: elegir de tin marín entre los candidotes impuestos.

Junta de gobierno del Ieorg, Carlos Sánchez Mendoza

Clama solución a su tarjeta de adulto mayor

Javier May Rodríguez, secretario del Bienestar:

Le escribo a usted ya que no encuentro otra forma de resolver mi problema respecto a mi tarjeta de Bienestar de Adultos Mayores. Tengo 82 años y vivo en la alcaldía Iztapalapa. En marzo de 2019, al recibir la tarjeta y tratar de cobrar en Banco Azteca, me dijeron que el número de plástico no estaba asociado a mi cuenta. Me comuniqué entonces con la trabajadora social que me visita, ella me indicó que había que hacer el trámite en las oficinas de Bienestar de la propia alcaldía, a la cual acudí varias veces, y después en Paseo de la Reforma. Empezó la pandemia y entonces realicé mil llamadas telefónicas para que alguien pudiera ayudarme, tomaban mis datos y me pidieron esperar a que se comunicaran conmigo, lo cual no ha sucedido. En la última llamada a Bienestar me indicaron que tenía que esperar, pero ¡ya pasaron dos años! y el tiempo sigue pasando; por cierto, en ésa llamada me dijeron que si se volvía a levantar la queja, me mandarían a la cola por lo que era mejor seguir esperando.

Ojalá tome en cuenta mi petición de solución, mi esposo es jubilado y padece Parkinson, ese dinero nos ayudaría mucho para cubrir el costo de sus medicinas. Mi teléfono: 55-3072-2970

Guadalupe Mondragón Hurtado

Expectativas con respecto a la Constitución en la CDMX

Morena Coyoacán Centro, invita al seminario Cuatro Años de la Constitución de Ciudad de México. Con el conversatorio que lleva por título: Expectativas Ciudadanas con respecto a la Constitución en la Ciudad de México. Se llevará a cabo el viernes 26 de marzo a las 17 horas.

La recuperación de la rectoría del Estado mexicano

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión #870 invita al análisis y reflexión colectiva: La recuperación de la rectoría del Estado mexicano, frente al "Estado nodriza" del capital. Con los sociólogos, Tere Lechuga y Arturo Ramos. Este viernes 26 de marzo, a las 17 horas.

Orígenes de la Semana Santa de Iztapalapa

Presentación del libro: Orígenes novohispanos de la Semana Santa de Iztapalapa El libro contiene la transcripción de los testimonios documentados de la representación en Iztapalapa durante el siglo XVIII. Corresponden a escritos religiosos y uno civil. Viernes 26 marzo, a las 18 horas.

