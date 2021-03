Xinhua

Periódico La Jornada

Viernes 26 de marzo de 2021, p. 27

Sao Paulo. El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) aseguró ayer que carece de sentimientos de rabia o venganza contra el ex juez Sergio Moro, quien impuso una condena en su contra, por la cual pasó 580 días preso, y que fue anulada el martes por el Supremo Tribunal Federal (STF).

En entrevista con Xinhua, el también ex dirigente metalúrgico calificó a Moro de héroe de barro que se ha desmontado y expresó no sentir “rabia porque quien ganó no fui yo, fue el pueblo brasileño, que volvió a creer que es posible la existencia de justicia.

No necesitaba tardar cinco años; tardó, pero finalmente ganó el pueblo , subrayó.

Ésta es la primera reacción pública de Lula sobre la votación de 3-2 de la sala II del máximo tribunal, que consideró que hubo persecución y parcialidad de Moro en la condena, ahora anulada, de ocho años de cárcel en la operación anticorrupción Lava Jato, iniciada en marzo de 2014.