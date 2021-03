▲ En Hidalgo, Texas, agentes de la Patrulla Fronteriza interrogan a varias familias que acaban de cruzar el río Bravo. En primer plano, varios menores no acompañados, que serán transportados a instalaciones para migrantes, de acuerdo con la política de no expulsarlos. Foto Afp

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 26 de marzo de 2021, p. 26

Nueva York. El presidente Joe Biden aseguró este jueves, en su primera conferencia de prensa formal desde que llegó a la Casa Blanca, que en las próximas semanas las cosas mejorarán en la frontera con México, sobre todo con los menores de edad; duplicó su meta inicial a 200 millones de vacunas en sus primeros 100 días de gobierno; expresó optimismo sobre la evolución de la economía; subrayó que la lucha mundial en el siglo XXI es entre la democracia y la autocracia , y declaró que su deseo es cambiar el paradigma para beneficiar a quienes trabajan y no sólo a los más ricos.

Pero tal vez lo más notable de la sesión de poco más de una hora realizada en su día 65 en la Casa Blanca fue el retorno a una normalidad sin descalificaciones, afirmaciones falsas ni insultos contra mexicanos, asiáticos o contra periodistas, e incluso –para un acto político– relati-vamente pocas mentiras, y hasta un par de asombrosos no sé después de cuatro años de todo lo opuesto por el antecesor de Biden.

A la vez, llamó la atención que no hubo ni una sola pregunta sobre el tema que ha dominado el reciente año, la pandemia, aunque con eso empezó su discurso Biden al declarar que se logró la meta de superar los 100 millones de inmunizaciones y por lo tanto estaba duplicando esa meta para sus primeros 100 días en el poder.

Buena parte de las preguntas a Biden se centraron en la situación en la frontera con México. Nada ha cambiado desde que llegó a la Casa Blanca, afirmó al preguntársele si su giro en política ha nutrido el flujo migratorio, pues ese mismo incremento ocurrió con su antecesor Donald Trump, y que es un fenómeno de temporada que registra un incremento cada invierno. No están llegando porque soy buena gente , dijo, ya que hubo incrementos similares con Trump. ¿Y alguien está sugiriendo que fue porque él era un buen tipo haciendo cosas buenas en la frontera?

En migración, ir a problemas de fondo

Subrayó que la forma de abordar el fenómeno es de la manera en que lo hicimos cuando yo era vicepresidente: poniendo un plan bipartidista de más de 700 millones de dólares para abordar los problemas de fondo de por qué la gente se está saliendo de sus países, y señalo que él ahora nombró a la vicepresidenta Kamala Harris para continuar con los propósitos de ese mismo programa.

Recordó que Trump eliminó esos fondos, además de desmantelar varios programas para atender a los niños no acompañados y los solicitantes de asilo, entre otros. Entonces, estamos intentando reconstruir el sistema , sostuvo.

Repitió que la frontera no está abierta y la gran mayoría de los migrantes que llegan e intentan cruzar son regresados, como la vasta mayoría de las familias. Estamos tratando de resolver, con México, que quiera aceptar más de esas familias , al señalar que por ahora no se ha podido expulsar a más personas, porque México se está rehusando aceptarlas de regreso .

Explicó que con los menores de edad no acompañados –70 por ciento de los cuales tienen 16 o 17 años edad– ya no son expulsados como sucedía con su antecesor, no se está separando a niños de sus padres ni dejando que estén solos en la frontera. Enfatizó que el desafío inmediato es trasladarlos lo antes posible de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, donde se encuentran en condiciones inaceptables , para colocarlos con familiares o en inmuebles del Departamento de Salud, donde hay condiciones seguras y sanitarias, con personal capacitado para atenderlos.