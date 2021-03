Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 26 de marzo de 2021, p. 9

El exitoso paso de la selección mexicana Sub-23 en el torneo preolímpico de la Concacaf, que se lleva a cabo en Guadalajara y donde el Tri ha ganado sus tres duelos de la fase de grupos, no es para echar las campanas al vuelo, pues en realidad no se han tenido rivales de gran dificultad , consideró el entrenador Rubén Matturano.

Indicó que más allá de celebrar los triunfos del conjunto tricolor, dirigido por Jaime Lozano, “habrá qué preguntarnos, ¿por qué sólo le metieron cuatro goles a República Dominicana, tres a Costa Rica y uno a Estados Unidos? ¿Por qué los dominicanos, los más endebles, lograron anotarles uno?

Debemos ser mesurados, todavía no hay que romper las piñatas, le están dando demasiada importancia a equipos que no han representado ningún problema, hay que tener cuidado de no inflar de más a estos chavos, pues aunque han jugado bien y ya consiguieron el pase a las semifinales del certamen, aún tienen mucho por trabajar .

Pésimos rivales