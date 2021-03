E

n 1969 escribí mi primer libro, publicado por la Secretaría de Educación Pública, Vocación y afecto, cuya portada hizo Vicente Rojo. Ésta consiste en un lápiz que sintetiza lo que es la vocación. ¿Cuál era el enigma que Vicente Rojo se afanó en descifrar en su arte? Fue un lápiz lo que lo llevó a realizar la obra que disfrutamos.

En Vicente Rojo, la obra de arte fue una trasposición de eventos que el artista heredó de su primera infancia, de la guerra civil que vivió, del exilio, y que tuvo el privilegio de expresar en sus creaciones, mientras el común de los hombres lo hacemos a través del sueño o de la formación de síntomas neuróticos. Vicente Rojo se alejó de la realidad y la satisfizo al resarcirse en el mundo imaginario.

Un lápiz lo llevó a realizar toda su obra, y es que detrás de toda vocación hay un lápiz, sea para leer o para escribir. La pintura es, al fin y al cabo, escritura.

Me gustaría compararlo con otro artista, Paul Auster, quien da importancia al lápiz y al que he mencionado en otros artículos; un pasaje de su vida pinta lo que fue su infancia y su vida. La diferencia fue que Auster no tuvo lápiz en el momento definitivo de su infancia; esa privación lo acompañó toda la vida y la compensó al hacerse escritor.