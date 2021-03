▲ El catedrático de la UNAM señala que pese a los recursos tecnológicos, no hay forma de sustituir el factor humano. En la imagen, maqueta de Miyu Kojima en la que refleja el desamparo en el que mueren miles de personas en Japón. Foto tomada del portal prtimes.jp

Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Viernes 26 de marzo de 2021, p. 2

En México es imprescindible que haya una instancia que realice investigaciones acerca de los efectos que la soledad derivada de la pandemia de Covid-19 está causando en la sociedad, pues las consecuencias ya se están dando en muy distintas dimensiones de la vida, principalmente entre los jóvenes estudiantes , sostiene el historiador Javier Rico Moreno (1958, Ciudad de México).

El catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien prepara un libro acerca de la historia cultural de la soledad en Occidente, explica en entrevista con La Jornada que más que una institución gubernamental dedicada a atender el asunto –como los ministerios que ya funcionan en Gran Bretaña y Japón–, en nuestro país es pertinente y necesario que primero se emprendan estudios serios acerca de la soledad .

Hasta el momento, añade, aun con los recursos tecnológicos que facilitan la comunicación a distancia, no hay forma de sustituir lo que la pandemia le quitó a millones de personas para quienes esa emoción se está convirtiendo en una pesada carga: el factor humano.

A escala global están pasando muchas cosas derivadas de la contingencia sanitaria. Lo peor sería que nos acerquemos a un retorno a las actividades presenciales sin entender qué fue lo que nos sucedió como sociedad. Es decir, en lo individual podemos emprender una autorreflexión, pensar cómo salimos de esta y cómo estuvimos encerrados, pero a escala sociocultural necesitamos entender la extraordinaria paradoja de estar en una sociedad en la que los medios de comunicación y la tecnología nos permiten estar en contacto con otros; incluso, podemos conversar y ver a un amigo o colega en otra parte del mundo; sin embargo, aun con la proliferación de esos recursos prevalece el sentimiento de soledad, ¿por qué? , insiste el historiador.

Por eso, continúa, hay que reflexionar, indagar, hacer mucho trabajo para saber qué nos está sucediendo en tanto seres humanos, pues, a pesar de tener reuniones por videollamadas, hay algo que se pierde y que quizá no sabemos definir, porque estamos ante una situación inédita .

Para comenzar el debate, plantea, hay que explicar que “la soledad que se experimenta como un padecer generalmente tiene que ver con el desamparo. En ese sentido, la pandemia no estaba en nuestro horizonte ni en nuestras expectativas, podíamos esperar un cambio de gobierno, un cambio de modelo económico o teníamos presente el escenario del cambio climático, pero el coronavirus resultó ser algo nuevo y enfrentamos una situación de desamparo, sobre todo cuando no vemos la luz al final del túnel.