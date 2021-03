Fuentes federales señalaron que la defensa de la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), solicitó al juez Ganther Alejandro Villar Ceballos que le permita no acudir a esta audiencia, ya que se trata de una cuestión de técnica jurídica en la cual los representantes de la fiscalía y los abogados de Robles darán argumentos en favor y en contra de que cada una de las pruebas que se han aportado sean analizadas en la etapa del juicio.

Con ello, aunque no podría seguir el juicio en breve tiempo, pues existe un amparo en el que se solicita que se declare la nulidad de la acusación, la Fiscalía General de la República (FGR), podría dar a conocer su negativa definitiva a ofrecer beneficios jurídicos a Robles Berlanga.

Este viernes se llevará a cabo la audiencia intermedia en el proceso que se sigue a Rosario Robles Berlanga por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, y en ella se podría poner fin a la posibilidad de que la ex secretaria de Estado reciba un criterio de oportunidad en este caso.

En febrero pasado, Robles Berlanga solicitó a través de su defensa que se le concediera la posibilidad de negociar con el Ministerio Público Federal el tener un criterio de oportunidad y con ello proporcionar evidencia que lleve a imputar cargos a otros funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.

Información entregada

Sin embargo, fuentes gubernamentales refirieron que las dos ocasiones en que la defensa de la ex funcionaria ha insistido en que posee información importante, en el seno de la FGR se considera que Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, y uno de los colaboradores más cercanos de Robles Berlanga, ya entregó información sensible que permitirá llevar ante los tribunales a otros funcionarios.