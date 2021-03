No descartó que el instituto convoque a algo similar para generar un espacio menos tenso, menos crispado, menos polarizado de cara a los comicios intermedios, pero en varias ocasiones regresó sobre sus palabras: la ley está ahí y el cumplimiento de la ley no depende de acuerdos .

El INE no fue convocado a la firma de tal acuerdo, pero celebramos que haya un instrumento así para reducir el nivel de encono en el entorno político, dijo durante la presentación de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci).

El respeto y cumplimiento de la ley no depende de acuerdos , señaló Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en referencia al convenio firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores, con el que se comprometen a no intervenir en las elecciones del 6 de junio.

Durante la presentación de la encuesta, consideró que la democracia puede tomar una curva de inflexión, tener involuciones o acabar agotándose.

La Encuci muestra que dos de cada tres personas consultadas en México considera la democracia como la forma de gobierno más adecuada y 16.4 por ciento cree que en algunas circunstancias un gobierno no democrático puede ser mejor.

Afortunadamente, no estamos tan mal comparados con otros países de América Latina , en los que casi uno de cada cinco ciudadano preferirían un gobierno autocrático, agregó Córdova.

En material electoral, dijo, el proceso de construcción de confianza es lento y difícil , y la desconfianza es muy fácil de diseminar, basta una mala decisión, una afirmación indebida de los actores políticos .