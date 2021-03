Néstor Jiménez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de marzo de 2021, p. 10

Morena y el Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados anunciaron que presentarán una solicitud de juicio político encaminado a la destitución del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Consideran que se ha extralimitado en sus funciones y pone en riesgo la imparcialidad en las elecciones del 6 de junio, luego del acuerdo del Consejo General del instituto de emitir nuevos criterios de reparto de las curules plurinominales.

No hacer al Presidente rehén de simulaciones

No obstante, legisladores de Morena reconocieron –en un amplio debate en el pleno– que sus dos bancadas en el Congreso son responsables de no haber frenado a tiempo los abusos del INE. En tribuna, Rubén Cayetano García acusó que el anterior coordinador, Mario Delgado, y el líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, congelaron la reforma comicial, y llamó a que su partido apure los cambios legislativos para no hacer rehén al Presidente de cálculos y simulaciones .

Expuso que ni en la Constitución ni en alguna ley se adjudican atribuciones al INE para regular sobre la distribución de curules, ya que en la práctica se trata de una modificación a una ley que únicamente compete al Congreso.

En una autocrítica , apuntó que no todo es culpa de la derecha. Nada de esto estaría pasando si quienes han poseído la conducción de nuestro grupo parlamentario, tanto aquí como en el Senado, en lugar de actuar pensando en sí mismos no hubieran perdido de vista la ruta del proyecto transformador .

Recordó que “mientras el Presidente urgía, hasta en una mañanera, periodo extraordinario para legislar en materia de compra de medicamentos, a muchos sorprendió, a mí no, que exclamara delante de ambos coordinadores: ‘quién sabe por qué en eso sí se ponen de acuerdo’, refiriéndose a las sesiones para avalar hasta a cuatro consejeros del INE. En esa decisión, nuestro movimiento dejó escapar la posibilidad de reciudadanizar al instituto electoral”.