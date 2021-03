Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 25 de marzo de 2021, p. 8

Chihuahua, Chih., Migrantes que solicitaron asilo político en Estados Unidos y entraron por la frontera de Tamaulipas son retornados a México en el cruce de Ciudad Juárez, donde como resultado de la ley de salud pública estadunidense, la deportación de extranjeros se incrementó hasta a 250 personas a diario, para quienes no son suficientes los 17 albergues de la localidad.

Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) informó que del día 11 a la fecha han sido enviados a Ciudad Juárez más de 800 migrantes que se internaron en el país vecino por Reynosa, Tamaulipas, y el sur de Texas.

A su vez, el alcalde de Juárez, Carlos Ponce, dio a conocer que se habilitará un albergue temporal en el gimnasio municipal Enrique Kiki Romero, para recibir al creciente número de deportados. A su vez, el gobierno federal aumentó a 800 los espacios para recibir extranjeros en el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario.