Entre los datos recabados, 64.9 por ciento de población cree que para la toma de decisiones el gobierno toma en cuanta las decisiones de las personas; en cuestión de confianza, el mayor grado lo tienen las universidades públicas (70.1 por ciento se fía de ellas); seguidas de las organizaciones sociales y los grupos de vecinos; mientras sólo 21.8 por ciento de las personas tiene confianza en los partidos políticos.

La encuesta recopila algunos aspecto vinculados con la tolerancia y la discriminación. Por ejemplo, 17.7 por ciento de las personas está en desacuerdo que alguien que piensa diferente aparezca en los medios de comunicación.

Hay una serie de factores que prevalecen a la hora de discriminar. Por ejemplo, se consultó a las personas en qué escenarios se negarían a rentar un cuarto a una persona que no conoce. Hasta 71 por ciento dijo que no lo haría a alguien que fume mariguana, 48.7 por ciento se negaría a hacerlo con alguien que haya estado en la cárcel, 25.4 por ciento con un inmigrante, incluso 5.6 por ciento no arrendaría un espacio a alguien de piel morena y 5.7 por ciento tampoco a un indígena.