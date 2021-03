Integrante –como el ex presidente Evo Morales– del Movimiento al Socialismo, Luis Arce participó en la conferencia de prensa diaria como parte de su visita oficial de dos días a México. Expuso los avances sociales de Bolivia antes de la conspiración y el freno de los proyectos para industrializar el litio debido al golpe de Estado.

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recibió a su homólogo de Bolivia, Luis Arce Catacora, reconoció que el papel gubernamental en el sector minero se verá acotado por el entreguismo de sus antecesores. Foto Presidencia

A nosotros nos quedó absolutamente claro que el objetivo económico del golpe era el control del litio . Ahora –indicó– se han reiniciado negociaciones sobre todo con Alemania, porque el control de los recursos naturales es un tema estratégico como mecanismo de redistribución del ingreso.

López Obrador tomó el tema del llamado oro blanco y mencionó la posibilidad de mayor participación pública en su explotación.

Criticó las numerosas concesiones mineras otorgadas en el pasado. Sí cuesta trabajo regular todo lo que significa su venta porque muy pocas se usan para producir y en cambio, aunque parezca increíble, son utilizadas para especular en el mercado financiero .

Equiparó el caso de la minería con lo ocurrido en la reforma energética. Se entregó 20 por ciento del territorio petrolero de México (y) se suponía que con esa privatización iba a llegar mucha inversión extranjera y a producir más petróleo , hasta 3 millones de barriles diarios.

Y ni llegó ese capital y su producción no alcanza 20 mil barriles. Tales concesiones no se cancelan, porque no queremos tener problemas y el gobierno dispone aún de 80 por ciento del territorio petrolero y ha optado por rehabilitar, modernizar y limpiar a Pemex, subrayó.

La decisión es no producir (petróleo) más allá de lo que necesitamos para el abasto de nuestro mercado interno, vamos a cuidar este recurso, a conservarlo .