Sobre ello, el pasado día 10 se le propuso durante una entrevista para un medio cibernético, Astillero Informa ( https://bit.ly/3d1gdkc), que detallara qué había aprendido en tales sesiones y si había conocido al máximo dirigente Raniere, y a su representante en México, Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Clara Luz eludió tozudamente el tema y negó haber conocido a los dos personajes mencionados. De NXIVM, dijo en un mal chiste que sólo conocía unas tabletas así llamadas.

Flores Carrales asistió a algunos de esos cursos y, según publicaciones en medios electrónicos, llegó a ser “ coach estola, o faja, amarilla” (la gradación cromática corresponde a niveles de mando y compromiso en esa organización). Frank Parlato, quien fue miembro de NXIVM y luego se convirtió en periodista de investigación y denunciante de las truculencias de Raniere y su secta (el documental de HBO The Vow, se inspiró en parte en los trabajos de Parlato), publicó en 2017 en su portal un reporte titulado: La alcaldesa Clara Luz Flores de Escobedo, Nuevo León, México, es entrenadora para el culto que marca a las mujeres .

La asistencia a esos cursos no constituyeron la pifia mayor de Clara Luz, sino su negativa a reconocer su participación, incluso con rango cromático, en ese organismo y el haber conocido y dialogado, de manera privilegiada, con el jefe máximo, Raniere. Al respecto, varias horas después de que se dio a conocer el video en mención, la candidata leyó una declaración dirigida centralmente al combate electoral con su ex compañero de partido, el priísta De la Garza, sin entrar al fondo del asunto: la mentira respecto a conocer o no a Raniere.

Clara Luz se dijo sorprendida al enterarse de las acusaciones contra Raniere y NXIVM. Tal estupefacción como recurso evasivo también fue utilizado por Mario Delgado, el actual presidente de Morena, quien aceptó haber tomado esos cursos aunque, arguyó, fue engañado respecto a la realidad luego conocida.

De NXVIM, Emiliano Salinas Occelli y las extensiones políticas de éste se comenzó a reportar aquí en abril de 2012 (columna titulada El joven gurú Salinas : https://bit.ly/31dOOGd), cuando se mencionaron los nexos y entreveramientos del hijo del ex presidente de la República con figuras políticas como Javier Sicilia y Julián LeBarón.

En diferentes momentos y circunstancias han participado en ese proyecto, que incluía la tentación de lanzar como candidato presidencial al propio Emiliano, personajes y familiares de personajes políticos y empresariales, como Rosa Laura Junco, hija de Alejandro Junco de la Vega, principal accionista de los diarios Reforma, Mural y El Norte. Otros nombres mencionados: Ana Cristina Fox, Cecilia Salinas Occelli, Federico de la Madrid y Marcela Gómez del Campo. ¡Hasta mañana!

