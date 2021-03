La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Jueves 25 de marzo de 2021, p. 28

Tijuana, BC., Con el anuncio de que Morena postulará a tres mujeres y dos varones a las presidencias municipales de Baja California, se perfila una contienda estatal donde las primeras serán las protagonistas.

Monserrat Caballero, diputada local con licencia, será la aspirante a la alcaldía de Tijuana; Norma Bustamante, ex directora del Instituto de Cultura de la capital, irá por Mexicali, y Aracely Brown buscará la relección en Playas de Rosarito.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, aspirante a la gubernatura por Morena, y Lupita Jones, abanderada de la alianza que forman los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, encabezan la disputa estatal.

Redes Sociales Progresistas también postuló a una mujer: la ex líder sindical Victoria Bentley.

En una conferencia de prensa en esta ciudad, el delegado de Morena, Ricardo Velázquez, presentó los resultados de la encuesta para elegir candidatos a alcaldes y diputados federales.

Acompañado de Monserrat Caballero, Norma Bustamante y de los alcaldes Aracely Brown, de Playas de Rosarito, y Armando Ayala, de Ensenada (a quienes se permitió buscar la relección), el también senador llamó a los candidatos a no robar, no mentir y no traicionar a los bajacalifornianos.

La sorpresa fue Darío Benítez, ex director de la comisión de servicios públicos de Tecate, quien apareció por primera vez en la escena política. Zulema Adams, alcaldesa de Tecate, se confrontó con el gobernador Jaime Bonilla al empezar su administración y ni siquiera se registró para ser considerada en la encuesta.

“Estamos convencidos de que en Morena están los mejores hombres y mujeres para continuar con la Cuarta Transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador; por eso no nos queda duda de que en la elección de junio ganaremos carro completo; mejor dicho, arrollaremos con el tren de nuestro partido”, apuntó el senador de Baja California Sur.