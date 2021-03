El PRD, aliado del PRI, premió en su primera fórmula plurinominal a Rodrigo Todd Lozano, cuñado del priísta Francisco Cienfuegos Martínez, abanderado de la coalición Va Fuerte por Nuevo León a la alcaldía de Monterrey e hijo de Luis Eugenio Todd Pérez, ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El suplente es Aníbal Garza, ex líder estatal perredista.

La ex senadora y ex alcaldesa de Guadalupe también es candidata por el distrito 1 y, de ganarlo, dejaría a De la Garza Venecia la posibilidad de entrar por la vía plurinominal.

El PRI aplicó la misma estrategia en su segunda fórmula plurinominal, en la que Ivonne Álvarez García, ex candidata del tricolor a la gubernatura, va a la cabeza y tiene como suplente a Lorena de la Garza Venecia, ex secretaria general de ese partido en la entidad.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) postuló en su primera fórmula a Ricardo Canavati Hadjópulos, ex delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León, hijo de Ricardo Canavati Tafich, ex alcalde priísta de Monterrey y San Nicolás, quien fue dirigente estatal del tricolor y diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

También los dirigentes de Nueva Alianza, José Isabel Meza, y Redes Sociales Progresistas, Arturo Benavides, se premiaron postulándose por esa vía en la primera posición.

Morena inscribió en la primera fórmula plurinominal a Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, ex alcalde panista de Monterrey, ex diputado federal y local por el blanquiazul, además de ex candidato a la gubernatura de Nuevo León por el Partido Acción Nacional (PAN).

El suplente, José Alfredo Pérez Bernal, ex dirigente estatal del PAN en Nuevo León y hasta febrero regidor en el cabildo de Monterrey, aspiraba a contender por el distrito local 10, pero luego de no ser postulado por razones de paridad de género emigró a Morena.

Movimiento Ciudadano apostó a Tabita Ortiz, su coordinadora en el Congreso local, quien lleva como suplente a la ex panista Sandra Pámanes Ortiz, ex diputada local, ex dirigente estatal del PAN y ex secretaria del ayuntamiento en Monterrey.

Para cubrir estos espacios, el PAN recurrió para la primera fórmula a Antonio Elosúa González, presidente del Comité Ejecutivo de U-Calli, miembro del Consejo Nuevo León y ex diputado federal suplente.

En este contexto, Josefina Villarreal González renunció a ser candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (Morena, PT, PVEM y Panal) a la alcaldía de San Nicolás de los Garza, argumentando falta de igualdad en el apoyo para la contienda.

La semana pasada, la también ex diputada local y ex regidora panista en el municipio de San Nicolás recibió el aval de la Comisión Estatal Electoral como candidata e inició su campaña.