El gigantesco carguero Ever Given quedó atravesado en el tramo sur del canal de Suez.

El Ever Given, un navío de más de 220 mil toneladas que se dirigía a Róterdam, propiedad de la naviera taiwanesa Evergreen, quedó atravesado en el tramo sur del canal de Suez, debido a las condiciones meteorológicas, según el portal de Internet Vesselfinder.

El incidente fue provocado por una tormenta de arena y ráfagas de viento de 75 kilómetros por hora, un fenómeno común en Egipto en esta época del año, que priva de visibilidad e hizo que el navío se desviara.

El tramo histórico del Canal, situado en la parte central de la vía acuática, pudo reabrirse en ambos sentidos de navegación, según las autoridades, pero no precisaron el efecto que tuvo la perturbación creada por el Ever Given.

El petróleo también ganó terreno tras la publicación del informe semanal de reservas en Estados Unidos, que mostró una subida de inventarios de crudo, de acuerdo a la Agencia de Información sobre Energía (EIA).

Las ganancias parecieron estabilizar el mercado que se había desplomado desde inicios de este mes, debido a que las naciones europeas volvieron a entrar en cuarentenas para detener otra ola del coronavirus.