Los pilotos son deportistas de alto nivel, entrenados, no forman parte de las personas con riesgo de desarrollar formas graves de Covid , señaló Pierre Ortega, presidente del comité médico de la Federación Francesa de Motociclismo.

Esto no impidió que corredores de la F1, como el británico Lewis Hamilton, el mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll, o de MotoGP, como la leyenda Valentino Rossi, se contagiaran el año pasado, aunque sin consecuencias para el desarrollo de sus campeonatos.

En los desplazamientos los pilotos estarán aislados en un hotel, no podrán salir, habrá una burbuja sanitaria , señaló Christine Lespiaucq, doctora de la Federación Francesa del Deporte del Automóvil.

Tras un contagio surge la cuestión de la recuperación y a veces no es sencilla. Simplemente no tenía energía física , señaló Stroll, tras regresar a las pistas en octubre de 2020. Me hizo falta un poco de tiempo para compensar la pérdida (de cardio) , añadió el español Iker Lecuona, novato de MotoGP.

Los anticuerpos seguirán presentes en el organismo entre tres y seis meses , recordó Lespiaucq.

Algunos de los pilotos preocupados por la pandemia han podido beneficiarse de una vacunación antes del comienzo de los campeonatos.

Baréin, organizador de la primera carrera de la temporada de F1, que inicia esta semana, propuso a las escuderías recibir la vacuna de manera voluntaria.

La F1 no declinó la oferta, pero tampoco la apoyó. En el paddock, en el que la mayoría de los equipos tienen su sede en el Reino Unido, podría estar mal visto beneficiarse de una vacuna de forma anticipada.