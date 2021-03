Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de marzo de 2021, p. a12

Jackie Nava sonríe cuando le recuerdan que tiene 40 años y le preguntan por su retiro. Le resulta irónico que a una mujer de esa edad y con su condición atlética la traten como si estuviera en declive. Pero lo que mostró el fin de semana pasado es la realidad de algunas boxeadoras, cuya disciplina y entrega parece ofrecerles una carrera de mayor duración que la de los hombres.

El sábado en Tijuana, Jackie peleó ágil y con gracia. Saltaba sobre la punta de los pies en un vaivén imposible para su rival, Karina La Bonita Fernández. Más que un combate, ofreció un recital. Ganó por decisión unánime; con el reconocimiento sincero de su adversaria.

Tengo la energía para seguir en el boxeo, como demostré el fin de semana y para pelear por otro campeonato , sostiene Jackie; si pienso en el retiro no es porque ya no pueda, sino porque en estos 20 años de carrera he sacrificado mucho en mi vida personal .

Dos décadas de trayectoria desde que decidió ser una de las primeras mujeres en el boxeo mexicano. Una deportista que destacó casi de inmediato por un estilo estilizado y competitivo que le sirvió para ser campeona mundial muy pronto, en 2005 conquistó el de peso gallo y poco después el supergallo.

Quiero pelear por el campeonato supergallo, porque yo lo tenía cuando hice mi segunda pausa para ser madre , advierte Jackie; no lo perdí en el cuadrilátero, lo dejé por mi segundo embarazo. Por eso quiero recuperarlo. Es como una cuenta pendiente conmigo misma .

Cumplir esa meta la confronta con la actual campeona, Yamileth Mercado, una joven de 23 años que creció con Jackie Nava como modelo a seguir. Una pelea que puede hacerse realidad en septiembre.