Anaís Ruiz López

Periódico La Jornada

Jueves 25 de marzo de 2021, p. 5

La cultura del agua en comuni-dades rurales y urbanas es el punto de partida de las reflexiones estéticas del artista Jaime Ruíz Martínez (Oaxaca, 1985) para sus exposiciones Mantener hegemonías ha sido mi vicio y mi virtud y Apuntes para/de/sobre mantener hegemonías.

En entrevista, explica su necesidad de reconocer esas formas de transformarnos: vengo de una comunidad muy recóndita, donde hay un río, nadie tiene tinacos, y de repente, estar en la ciudad, donde debes dosificar el agua, pensar en su uso y comprarla, me impactó .

El dibujante participará hoy en un diálogo a las 19 horas en el programa Rotante en la página de YouTube y Facebook de Galería L. que, ubicada en Alfonso Reyes 216, L001 Hipódromo Condesa, Ciudad de México, se encuentra cerrada, pero exhibe parte de su acervo en Artsy (https://tinyurl.com/y76anuv9).

Ruíz Martínez habla sobre su proyecto Lugar común en la ciudad de Oaxaca, donde “desde la célula de creación vecinal se desarrollaban murales en espacios de encuentro. Estuve trabajando ocho años tratando de crear formas de participación cívica a través del arte. Estaba impresionado de conocer ese espacio urbano, me di cuenta de que entre más gente habitaba aparecían más tinacos, como un parásito común de las azoteas.

“Me empecé a obsesionar con el objeto como un símbolo de la habitación urbana y de la colonización reciente de cómo la gente se va de los pueblos a la ciudad y lo primero que necesita es un tinaco. El tinaco se ha vuelto muy importante como: un estómago, refugio, una cápsula del tiempo, una extensión del cuerpo; me parece interesante esa metáfora.

“Mi papá se dedicaba a las cuestiones forestales en San Francisco Guighina, Yautepec, mi pueblo, y cuando migramos se compró una pipa porque vio que era un gran nicho de mercado. En la casa siempre había camiones de agua más la cisterna.

Hace siete años mi papá se enfermó de insuficiencia renal. ¡Era una locura!, te condiciona a estarte vaciando y llenando de un líquido peritoneal, ver cómo él se hacía ese procedimiento y lo repetía en su trabajo. Estamos hechos de agua y nos quedaremos sin agua en 20 años. Es un proceso de deshidratación social en el cual estamos participando todos y, a su vez, es lo que más necesitamos y constituimos.

El también escultor aprecia las dinámicas sostenibles de la vida rural: el río se respeta, saben que si el cerro se lastima, se iría secando, por lo que tratan de mantener su entorno. En la ciudad, cada quien jala agua para su molino; acá nadie comercializa el río , explicó.