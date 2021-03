Femaría Abad considera que la auditoría debe realizarse a las finanzas, la colección, las exposiciones, las publicaciones, la relación con el personal, con artistas y con la comunidad, los nexos de colaboración y patrocinios.

El museo, señaló, recibe un subsidio del gobierno estatal (de 4 millones de pesos), destinado a actividades de gran calidad para sus visitantes.

Si la administración estatal no ha entregado más recursos al museo, continuó, se debe a que no hay orden, no hay documentación, no hay respaldo .

Durante 29 años, escribió la fundadora de la Asociación Amigos del MACO, “el recinto ha realizado exposiciones que han despertado interés de otros museos y de la comunidad que trabaja en torno al arte. Desde la primera exhibición con obras de Rufino Tamayo, Francisco Gutiérrez, Francisco Toledo, Rodolfo Nieto y Rodolfo Morales, el museo ha sido un espacio importante para la vida cultural de Oaxaca, ¿lo sigue siendo ahora?