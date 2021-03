Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de marzo de 2021, p. 33

Campeche, Camp., La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, anunció la puesta en marcha del programa La Escuela es Nuestra, cuyo propósito es atender la infraestructura de los planteles que no cuenten con condiciones adecuadas para el retorno a clases presenciales; asimismo, reiteró que respetará la decisión de los padres que no deseen llevar a sus hijos a las aulas y garantizó que no habrá reprobados en este ciclo escolar.

Añadió que el regreso a clases en los primeros 137 centros educativos en Campeche será después de las vacaciones de Semana Santa, si las condiciones son adecuadas y con base en la programación definida por las autoridades estatales.

La funcionaria encabezó la presentación del Plan para la Reactivación Escalonada Mixta de los Servicios Educativos en Campeche. Reiteró que el retorno a clases se dará de forma segura para alumnos, maestros y padres. Expuso que es necesario iniciar este proceso de vuelta a las aulas por una cuestión social, de salud mental y por el progreso en la formación de los alumnos.