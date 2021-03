Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de marzo de 2021, p. 14

Desde noviembre de 2020, el equipo de resonancia magnética del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) está descompuesto. Algunos estudios se han realizado en el Instituto Nacional de Pediatría, pero otros se han pospuesto. Los papás de los pacientes hemos esperado porque las autoridades afirman que ya lo están arreglando , pero no es así, dijeron.

El pasado lunes, un grupo de ellos salió a protestar, bloquearon la avenida Cuauhtémoc luego de que se enteraron de una niña de Veracruz, a quien no se le dio seguimiento. Necesitaba que le realizaran el estudio de resonancia magnética, pero por teléfono simplemente le informaban a los papás que el equipo no servía y no tenía caso que vinieran al hospital.

Así pasó el tiempo hasta que un médico particular recomendó que se le trasladara a la Ciudad de México. Los médicos del Infantil de México la revisaron, pero ya era tarde. La niña perdió el ojo a causa del crecimiento del tumor que padece , afirmó Israel Rivas.

El señor, uno de los principales activistas del movimiento de padres de familia que durante meses ha denunciado el desabasto de medicamentos oncológicos en el país, comentó que las autoridades del nosocomio no han atendido la petición de arreglar el equipo de resonancia magnética.