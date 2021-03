Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de marzo de 2021, p. 12

La falta de recursos y la pandemia de Covid-19 agravaron la deserción escolar: 5.2 millones de personas de entre tres y 29 años no se inscribieron al ciclo 2020-2021 que empezó y, todo apunta, concluirá sin clases en las aulas en la mayor parte del país.

De ese grupo, 2.3 millones no se matricularon por causas directamente relacionadas con la pandemia, ya sea porque consideran la educación a distancia poco funcional, porque los padres perdieron su empleo o porque no cuentan con los dispositivos electrónicos e Internet para tomar clases virtuales, y 2.9 millones más no ingresaron por falta de dinero o recursos, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La falta de recursos no es una barrera nueva en la deserción escolar, pero el Covid-19 sí. En total, 1.8 millones de personas acabaron el ciclo escolar 2019-2020, pero no se inscribieron al actual a causa de la pandemia; 1.5 millones de ellas venían de escuelas públicas, exhibe el organismo en la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECovid-Ed).

Entre las principales causas asociadas a la pandemia y por las cuales los alumnos no fueron inscritos en este ciclo escolar están que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje (26.6 por ciento), alguno de los padres o tutores se quedaron sin trabajo (25.3 por ciento) o carecen de computadora, otros dispositivos o conexión de Internet (21.9 por ciento).

La educación a distancia encabeza las principales causas de deserción, de hecho para más de la mitad de los estudiantes en todos los niveles educativos hay mucha disponibilidad de regresar a clases presenciales si el gobierno levanta la restricción.

Esta apertura a regresar a las aulas se debe a que en 58.3 por ciento de las viviendas con alguien en edad escolar se considera que con las clases remotas no se aprende o se aprende menos que de manera presencial, 27.1 por ciento dice que hay falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos y 23.9 por ciento cree que no hay capacidad técnica o pedagógica de padres y tutores para transmitir los conocimientos.