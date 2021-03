Ángeles Cruz Martínez

Las pruebas de detección del coronavirus como requisito para entrar a algún país no son útiles para prevenir la transmisión. En cambio, dan una percepción falsa de seguridad. Las personas pueden pensar que no tienen la enfermedad, pero la pueden adquirir en días posteriores o tal vez se contagiaron uno o dos días antes y en la muestra no se identifica, afirmó José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa).

A unos días del inicio del periodo vacacional de Semana Santa y la llegada, que ya ocurre, de turistas extranjeros a territorio nacional, el funcionario señaló que el gobierno de México mantendrá la política de no solicitar esos exámenes a los visitantes y, en el caso de los connacionales, hizo un exhorto a que valoren si su salida del país es necesaria o si la pueden posponer, a fin de evitar el riesgo de contagio.

Dijo que las pruebas de laboratorio se deben reservar para quienes presentan síntomas porque el objetivo es confirmar si son producidos por el coronavirus. Pero si estoy asintomático no hay razón técnicamente válida para hacer el examen, sostuvo.

Sobre el avance de la vacunación contra Covid-19, indicó que hasta las 16 horas de ayer se aplicaron 107 mil 527 dosis, con lo cual la cifra acumulada llegó a 5 millones 926 mil 967; un avance de 62 por ciento respecto de los biológicos que han llegado al país. Del total, 748 mil 752 personas ya tienen el esquema completo de dos inyecciones.