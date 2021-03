Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de marzo de 2021, p. 7

La impunidad en que generalmente quedan los asesinatos y otras agresiones contra periodistas es el mayor combustible para que ocurran nuevos ataques y, por ende, crezcan la autocensura y las zonas silenciadas , advirtió el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal.

Durante un foro realizado ayer con motivo del cuarto aniversario del asesinato de la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, el experto hizo énfasis en la importancia de que haya sanciones ejemplares para quienes agreden a comunicadores, pues cada sentencia en este terreno desincentiva nuevos ataques.

La impunidad es el mayor combustible para el miedo y la autocensura, y refuerza el clima de permisividad y tolerancia a las agresiones contra la prensa. (...) Toda violencia impone un incentivo para que se repitan ataques contra la prensa, y eso hiere de muerte la vida democrática de un país , destacó.