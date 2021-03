Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de marzo de 2021, p. 4

Antes de integrarse la Guardia Nacional (GN), hace año y medio, los anteriores gobiernos del país incurrieron en la desatención total, completa de la seguridad pública, criticó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina resaltó el incremento de elementos de esa fuerza armada, que en estados como Sonora y Baja California –donde han disminuido los índices de violencia– superan ya al número de policías estatales y municipales.