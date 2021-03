Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de marzo de 2021, p. 3

El gobierno de México no intervendrá en componendas ni en negociaciones indignas con Estados Unidos, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. La dignidad, los principios, los derechos humanos no se pueden negociar. No aceptamos visitas de supervisión. ¡Si no somos colonia!, ¡no somos protectorado!

La misión diplomática estadunidense, aseguró, se realizó para mantener buenas relaciones en el ámbito del tránsito de personas y así evitar medidas coercitivas; por tanto, a pregunta expresa, el funcionario rechazó que fuera una visita de supervisión.

En la conferencia de prensa matutina de ayer abrazó la política migratoria de su homólogo Joe Biden, porque él se comprometió a regularizar la situación de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades, y lo va a cumplir, pero están apenas aprobando las leyes en el Congreso de Estados Unidos .

Descartó que el préstamo de 2 millones 700 mil vacunas contra el Covid-19 sea moneda de cambio por la puesta en marcha de restricciones en las fronteras norte y sur del país.

Sobre la carta de empresarios agrícolas estadunidenses a su administración –con el propósito de permitir el uso de glifosato y la producción de maíz transgénico en suelo mexicano– fue enfático: no se permitirá poner en riesgo la salud y la integridad de la población.