or doquier se escuchan quejas por el lento abasto –nulo, en algunos países– de vacunas contra el Covid-19, una realidad que obviamente se traduce en un bajo porcentaje de personas inoculadas, como sucede en América Latina. En una ecuación sencilla, el suministro depende de varios factores: producción, recursos, transporte, logística y personal capacitado para su aplicación, aunque en los hechos el verdadero impedimento para una distribución equitativa es la decisión de las naciones más ricas del planeta de acaparar el biológico.

No es novedad, desde luego, porque aún antes de que las distintas vacunas fueran aprobadas y comenzara su comercialización y aplicación se conoció que 10 de los países más ricos garantizaron el abasto de miles de millones de dosis que superaban, por mucho, sus propias necesidades, mientras las farmacéuticas abastecían a quien mejor y más rápido pagara por ellas. La delicada situación sanitaria que enfrenta la humanidad no amerita priorizar los negocios sobre la vida, pero todo indica que esa premisa a los laboratorios les tiene sin cuidado.

Desde enero pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el mundo está al borde de un catastrófico fracaso ético, pues hasta ahora 95 de cada 100 dosis administradas han sido usadas en sólo 10 países (Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá) . Pero ese llamado fue como predicar en el desierto, pues se ha fortalecido la práctica de esas naciones de acaparar vacunas, sin importar que a estas alturas muchas naciones ni siquiera han tenido acceso a una sola dosis.